Жетонами в столичном метро пользуются только 13% пассажиров. Об этом сообщили в Киевском метрополитене в Facebook.

"Сегодня пользователей жетонов в метрополитене осталось только 13%. И совсем скоро эта цифра изменится на ноль. К зимним праздникам QR-билет для разовых поездок полностью заменит устаревший пластик. Поэтому держаться за прошлое не имеет смысла", - отметили в метрополитене.

Также в подземке заявили, что уже сегодня можно пользоваться электронным билетом, в котором при пополнении на 50 поездок стоимость каждой составляет 6,5 гривен, а не 8 гривен.

Скриншот: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Как сообщалось, запуск электронного билета в промышленную эксплуатацию отложили до 1 апреля 2020 года.

В КГГА объяснили, что в общественном транспорте будут действовать одновременно новая и старая системы оплаты проезда. Пассажиры смогут рассчитываться как транспортной карточкой или QR-билетом, так и наличными. В наземном транспорте продолжат действовать бумажные билеты, а в метро - жетоны. Изменение срока запуска промышленной эксплуатации системы происходит для того, чтобы е-билет был максимально удобным для каждого пассажира, независимо от его регистрации или наличия льготной категории.

Ранее сообщалось, что электронный билет будет введен на всех видах муниципального транспорта столицы с 1 ноября этого года.