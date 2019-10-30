Сегодня, 30 октября 2019 года, вступил в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины относительно прекращения возмещения нардепу расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины".

Закон № 196-IX был опубликован в газете "Голос України" 29 октября. Он вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, пишет Лига.

Если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Рады без уважительных причин не принимает личное участие в более чем 30% голосований при принятии решений Рады на пленарных заседаниях или в более чем 50% заседаний комитета Рады, в состав которого он избран, ему не возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекратят возмещать народному депутату соответствующие расходы по распоряжению Председателя Рады. Распоряжение выдается на основании решения комитета, к компетенции которого относятся вопросы депутатской этики. Решение принимается на основе сведений об учете рабочего времени нардепов, предоставленных Аппаратом Рады. Такие изменения предусмотрены в Законе о статусе народного депутата.

Перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Парламента народный депутат регистрируется с помощью электронной системы, нажимая кнопку "за". Если народный депутат не зарегистрировался таким способом, но в течение пленарного заседания голосовал по вопросам повестки дня пленарного заседания с помощью этой системы, он считается зарегистрировавшимся с помощью электронной системы.

Данные участия народного депутата в не менее чем 70 % голосований при принятии решений Верховной Рады на каждом пленарном заседании являются основанием для начисления зарплаты народному депутату за время участия в пленарных заседаниях. Учет участия народного депутата в голосовании при принятии решений Верховной Рады осуществляется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном веб-сайте Рады и на личной странице народного депутата, размещенной на официальном веб-сайте ВР. Это будет предусмотрено в Регламенте ВР.

Напомним, что Рада постановила лишать зарплат депутатов-прогульщиков.

Также "Страна" разбиралась, как депутатов будут лишать зарплаты за отказ голосовать и в чем тут подвох.