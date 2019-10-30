Сегодня, 30 октября, вступил в силу Закон № 207-IX о внедрении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом.

В Регламент Верховной Рады внесены изменения, согласно которым законопроекты и сопроводительные документы подаются не в письменном виде, а создаются в единой автоматизированной системе и подаются в форме оригиналов электронных документов с квалифицированной электронной подписью субъекта законодательной инициативы.

Предложения, поправки, заключения к законопроектам подаются аппарату Верховной Рады или непосредственно главным комитету или временной специальной комиссии в форме оригиналов электронных документов, созданных в единой автоматизированной системе, с квалифицированной электронной подписью.

Относительно каждого законопроекта, включенного в повестку дня в единой автоматизированной системе ведется электронное дело.

В дело законопроекта включаются оригиналы электронных документов и распечатанные идентичные по документарной информации и реквизитам документы на бумаге, а также другие оригиналы электронных документов и документов на бумаге с печатями, собственноручными подписями; в случае отсутствия оригиналов документов в дело включаются заверенные копии.

Все зарегистрированные законопроекты и сопроводительные документы к ним, законопроекты, подготовленные ко второму и третьему чтению, заключения, подготовленные главным комитетом к первому, повторному первому, второму, повторному второму, третьему чтению, заключения других комитетов, предложения президента вместе с заключением главного комитета, сравнительной таблицей и другими сопроводительными документами, предложения относительно устранения несогласованностей или редакционных неточностей в принятом законе предоставляются народному депутату средствами единой автоматизированной системы.

Их бумажные копии могут быть предоставлены Аппаратом по обоснованному требованию народного депутата. Положение о единой автоматизированной системе утвердит председатель Верховной Рады.

Напомним, что несмотря на переход к электронному документообороту, Рада хочет закупить 80 тонн бумаги.

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