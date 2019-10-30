Уровень поддержки президента Владимира Зеленского в Киеве составляет 54,3%.

Об этом свидетельствует результаты социологического опроса, обнародованные Киевским международным институтом социологии.

С 11 по 22 октября социологи опросили 803 респондента старше 18 лет, проживающих в Киеве. Оказалось, что по состоянию на октябрь 54,3% киевлян положительно относятся к президенту.

При этом, по данным социологов КМИС, в целом по Украине в начале октября к Зеленскому положительно относилось 66% респондентов (73% в сентябре).

Отмечается, что 22,2% опрошенных в октябре киевлян при этом относятся к президенту отрицательно. Таким образом, баланс позитивно-негативного отношения составляет +32%.

Стоит отметить, что 11% опрошенных заявили о резко негативном отношении к Зеленскому, 11,2% - скорее, негативном. Очень позитивно оценили президента 26,7% респондентов, 27,6% - скорее, позитивно. 21,9% респондентов остаются к Зеленскому нейтральными. 0,5% опрошенных заявили, что не знают его.

Скриншот: kiis.com.ua

Напомним, к концу октября снизился уровень доверия украинцев к президенту - до 66%. А по состоянию на начало октября уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому, по данным социологов Центра Разумкова, был выше - он составлял 70,5%.

Кроме того, по данным опросов, если бы выборы мэра Киева проходили бы в середине октября, то большинство жителей столицы отдали бы свой голос за Виталия Кличко (27,1%). Рейтинг кандидата команды Зеленского, нардепа от "Слуги народа" и экс-гендиректора "1+1 Медиа" Александра Ткаченко - 13,3%.