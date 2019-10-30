Регламентный комитет Верховной Рады признал законными и обоснованными представления генпрокурора Руслана Рябошапки о даче согласия парламента на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее"). Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Такое решение комитет принял в среду вечером после рассмотрения представлений, выслушав позиции генпрокурора, руководителя САП Назара Холодницкого, Дубневича и его адвоката. Холодницкий в комментарии журналистам сказал, что готов пойти на заседание Верховной Рады в четверг уже с подготовленным подозрением в совершении преступления Дубневичем. "Мы не утверждаем что Дубневич преступник... Надеюсь, что Верховная Рада в зале поддержит позицию комитета и представление, и дальше начнется просто следствие, без шоу и взаимных обвинений", - сказал руководитель САП.

Сам же Дубневич заверил журналистов, что придет на заседание Рады и не собирается скрываться от правоохранителей.

17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Дубневича.

Национальное антикоррупционное бюро Украины собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Так, следствие собрало достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом VIII созыва и находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии "Укрзализныцы", его потребностей при проведении госзакупок, "а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления".

Напомним, что в "Слуге народа" обещали, что проголосуют за лишение неприкосновенности Ярослава Дубневича.

Также вчера стало известно, что в доме экс-нардепа Богдана Дубневича от БПП проводятся обыски.