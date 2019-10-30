В Киеве в среду, 30 октября, на Оболони у маршрутки на ходу отвалились колеса. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда, 4. У маршрутки № 485 (проспект Маяковского – станция метро "Героев Днепра") во время движения отвалилась задняя ось. Два колеса пролетели через весь проспект, снесли забор и таранили припаркованный Nissan. Машины на дороге не пострадали.

"Когда отлетела задняя ось, в салоне находились люди. Чудом никто из пассажиров не пострадал, по крайней мере, у них нет претензий к перевозчику... Скорее всего, ось оторвалась из-за износа или заводского брака. Нужно выяснять. Такое происходит уже не первый раз в Киеве", - цитирует "Сегодня" комментарий коммунальной службы перевозок КГГА.

Скриншот, фото: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, в Киеве на Лукьяновке маршрутка с пассажирами влетела в столб.

Также мы писали, что в Киеве маршрутка переехала женщину, которая оказалась у автобуса под колесами.