В Винницкой области издевались над пациентами Плисковского психоневрологического интерната. Об этом говорится в сюжете UA Перший.

Как сообщается, после жалоб на условия проживания в интернат пришли активисты Общественной организации и руководство Департамента соцполитики Винницкой ОГА.

"Во время посещения двухэтажного корпуса интернатного учреждения мониторинговая группа обнаружила на втором этаже группу людей женского пола, раздетых догола, которые являются подопечными психоневрологического интерната, которые были на ночь закрыты под замком в правом и левом крыле коридора…" – говорится в отчете общественников.



"В другом одноэтажном помещении интернатного учреждения мониторинговая группа обнаружила группу людей женского и мужской пола, раздетых догола, … которые находились в одной большой комнате, а другие подопечные помогали им одеваться", - продолжают активисты.

При этом люди не имели возможности пользоваться санитарным узлом и вынуждены были справлять человеческие потребности в этой же комнате на пол или в постель.



В Департаменте соцполитики Винницкой ОГА назвали обращение с пациентами "бесчеловечным".



На скандальном видео визита запечатлены обнаженные люди разного пола и возраста, которые находятся в плохо освещенной комнате.

В результате скандала с поста уволился директор интерната Иван Катрук, но "по согласию сторон". Приказ об увольнении был подписан главой Винницкого облсовета, но там отказались комментировать, почему было принято именно такое решение.

В телефонном разговоре с журналистами он заявил, что подопечные "не ночевали на кафеле", а просто "рано в спальне встали и перешли в комнату пребывания".

Видео: Facebook/UA: Вінниця

Ранее сообщалось, что руководство одесского приюта вместе с местной полицией издевались над малолетними воспитанниками и пытали их - активистка.

Также мы писали, что в Полтаве поймали семью извращенцев, которые 2,5 года издевались над трехлетней дочерью.