Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, ранее заявлявший о том, что он своей секс-перепиской "провоцировал" журналистов, заявил, что "не все решения бывают одинаковыми удачными" и удалил свой оправдательный пост. Об этом он написал в Facebook.

"Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - также добавил Яременко.

Фото: facebook.com

Биографию оскандалившегося Яременко читайте здесь.

Напомним, что сегодня были опубликованы фоток, как Яременко во время голосования в Раде снимал проститутку. После этого появилось видео, как с утра в Раде нардеп выбирал девушек в Tinder.

После этого Яременко все еще настаивает на том, что переписка с проституткой была сфабрикована.