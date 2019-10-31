Сегодня ночью, с 31 октября на 1 ноября, во многих странах мира отмечают праздник Хэллоуин.

Несмотря на распространенное мнение о том, что это - американский праздник, на самом деле его начали отмечать в Европе, а именно - в Великобритании.

Племена кельтов, которые жили в Англии и Ирландии, таким образом делили год на зиму и лето. Страшным праздник считается вот почему.

Кельты были уверены, что в этот день открывается дверь в мир умерших, и духи могут проникнуть в мир живых. Чтобы их отпугнуть, племена надевали шкуры зверей и совершали жертвоприношения в виде животных у костра. Такой огонь считался священным - его приносили в дома и оставляли гореть в тыкве.

Подробнее об истории праздника Хэллоуин читайте здесь.

По прошествии столетий праздник изменился. Особенно активно его сейчас отмечают в США и Канаде. Там дети, нарядившись в страшные костюмы, ходят от дома к дому соседей. А взрослые, дабы "злые духи" не проникли в их дом, откупаются от них конфетами.

В странах бывшего СССР, в том числе в Украине, Хэллоуин в основном отмечают на тематических вечеринках. Люди придумывают жуткий и смешной макияж, делают своими руками или покупают костюмы, готовят оригинальные закуски, например, печенье в виде отрезанных пальцев.

У церквей разных конфессий свое отношение к Хэллоуину. Римо-католическая и протестантская церкви, которые, кстати, широко распространены в Штатах, относятся к этому празднику лояльно и не имеют противодействий против его отмечания своими прихожанами.

Самое жесткое мнение к Хэллоуину у мусульман. Им не рекомендовано встречать Хэллоуин, а в некоторых мусульманских странах действует на это официальный запрет. Там праздник называют "новым годом сатанистов".

В православной церкви официально Хэллоун не запрещают, однако прихожан и не благословляют на участие в нем. Православные священнослужители высказывают такое мнение: Хэллоуин берет свое начало в язычестве, а потому именно из-за оккультных корней христианам недопустимо участвовать в Хеллоуине.

Православные священники указывают, что понимают: Хэллоуин - коммерческое мероприятие. Однако добавляют: даже в форме развлечения с силами зла, миром умерших и усопшими заигрывать нельзя.

По мнению священников, православные воцерковленные люди, которые соблюдают посты, отмечают Пасху и Рождество, причащаются, не могут участвовать в Хэллоуине. И это же, уверены служители, прихожане должны объяснить своим детям, которые, возможно, хотели бы повеселиться в компании друзей 31 октября.

Отметим, что в канун Хэллоуина 2019 в Украинской православной церкви возмутились тем, что детей в школах заставляют отмечать этом праздник, а также учить роли темных сил. Подробнее...

А горсовет Ровно уже запретил отмечать Хэллоуин в школах и госучреждениях.

Для тех, кто планирует отмечать 31 октября, предлагаем вниманию материал "Идеи макияжа, костюмов и страшной еды на Хэллоуин".