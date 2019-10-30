Громкий скандал, разразившийся вчера после задержания работника Нацбанка оперативниками СБУ, если его не замнут на раннем этапе, может иметь далекоидущие последствия для руководства НБУ, считают опрошенные "Страной" финансисты.

По данным источников в банковской сфере, главный специалист Департамента обеспечения деятельности НБУ Евгений Пискотин за $40 тысяч (именно с такой суммой его и задержали) обещал договориться о получении лицензии с директором департамента лицензирования Национального банка Александром Бевзом.

И далее есть два варианта развития событий.

Первый - Пискотин даст признательные показания о своей связи с Бевзом, а возможно и с другими руководителями НБУ.

Второй - возьмет все вину на себя, мол ни с кем ни о чем не договаривался, а попытался развести людей, "козыряя" своими большими связями в Нацбанке.

"Говорят, что Пискотин — личный завхоз/"почтальон" первого зампреда центробанка Катерины Рожковой. Рассказывают, что и Пискотин, и Бевз — особы, приближенные к Катерине Викторовне. Обычно такие люди не предают своих хозяев и берут всю вину на себя, даже под угрозой тюремного заключения. Поскольку знают, что их финансово отблагодарят, и трудоустроят после выхода на свободу. А может даже "отмажут" от посадки. Заложить первое лицо — значит гарантированно остаться с волчьим билетом и без денег. Потому история наверняка завершиться признанием Пискотина о том, что он наврал о своих возможностях продавить получение лицензии, потому что хотел заработать", — предположил руководитель одного из банков.

Впрочем, есть и другая версия.

Правоохранители сообщили, что работник НБУ получил взятку за предоставление генеральной валютной лицензии финансовой компании, которая хотела заняться наличным валютообменом: с $40 тысяч его взяли вчера и еще $10 тысяч он должен был получить по выполнения соглашения — получения лицензии.

Рассказывают, что задержание Пискотина произошло по доносу самой компании. Якобы Александр Бевз специально ставил палки в колеса с получением лицензии, готовя почву для коррупции, после чего Евгений Пискотин пообещал решить проблему за $50 тысяч.

Ранее "Страна" уже сообщала о коррупционных схемах в НБУ, в которых может быть задействован Бевз.

Источники "Страны" в правоохранительных органах говорят, что версия о связке Пискотина и Бевза действительно будет рассматриваться. Тем более, что это не единичный сигнал.

А через Бевза удар может быть нанесет и по его руководителю - Рожковой. Тем более, что на нее давно (со времен национализации "Приватбанка") точит зуб влиятельный олигарх Игорь Коломойский, который вполне может придать делу необходимое ускорение.

Кстати, история очень напоминает резонансный скандал больше двух лет назад, который был связан с арестом директора департамента платежных систем Национального банка Сергея Шацкого по обвинению получении им взятки на $35 тыс. от ООО "Ай Ти Финанс", владеющей платежной системой 24nonStop (платежи в платежных терминалах). Там тоже был донос от платежников. И в этом случае речь также шла о получение нацбанковской лицензии, хотя и другой — на денежные переводы в гривне без открытия счета.

В банковских кругах ходят слухи, что в ближайшее время власти будут делать все, чтобы максимально сократить коррупционные доходы руководителей НБУ, чтоб снизить их мотивацию держаться за место.

"Чтобы нацбанковцы не сильно сопротивлялись, когда их попросят из НБУ. В 2019 году их точно не тронут, это произойдет немного позже. Нужно доказать Международному валютному фонду, что никто не посягает на независимость банковского регулятора. Ну и, конечно же, получить под новым Меморандумом с МВФ подпись не временных управленцев, а стабильных топ-менеджеров. После чего их можно будет заменить. Где-то ближе к марту-апрелю 2020 года. Причем, не выставить с позором из Нацбанка всех махом, и сделать все, чтобы они сами ушли. На них будут заводить дела, проводить обыски и все что потребуется. Не думаю, что будут что-то придумывать, вряд ли. Просто будут ловить на реальной коррупции, которая там процветает. И, кстати, могут делать это не публично как Пискотиным, а по-тихому. Соберут новый компромат и поднимут старый, и пойдут заявления об уходе. Со словами, "мы выполнили свою миссию в НБУ", — считает председатель правления одного из банков.