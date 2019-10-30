В среду, 20 октября, во время съезда судей председателя Волынского апелляционного суда Петра Филюка избрали судьей Конституционного суда. Об этом сообщает Левый берег.

Как сообщается, за его кандидатуру проголосовали 151 судья из 273.

Всего на место претендовали четыре кандидата: Александр Коровайко, председатель Херсонского апелляционного суда; Оксана Грищук, профессор кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. И.Франко; Александр Прокопенко, судья Большой Палаты Верховного Суда; Петр Филюк, председатель Волынского апелляционного суда.

За Коровайко проголосовали 133 судьи, Грищук - 121, Прокопенко - 103. Пять судей не отдали свои голоса ни за кого.

Филюк - судья Апелляционного суда Волынской области. В 1986 окончил Харьковский юридический институт им. Дзержинского. С 1990 по 2000 год - судья Луцкого районного народного суда. На протяжении 2000-2003 годов работал судьей Луцкого районного суда.

Ранее членом Конституционного суда избрали Галину Юровскую.

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