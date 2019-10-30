Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 0939, который позволит партиям принимать решение об участии во внеочередных, повторных, промежуточных, дополнительных, первых местных выборах без проведения съезда. За проголосовали 297 народных депутатов, пишет 112.

Документ представила нардеп от "Слуги народа", главы комитета по вопросам организации госвласти Алина Загоруйко. "Предложенная комитетом окончательная редакция законопроекта предусматривает, что, кроме высшего руководящего органа политической партии, решение об участии местных организаций партий во внеочередных, повторных, промежуточных, дополнительных, первых местных выборах, то есть всех тех видах, кроме дежурных, может принять и другой руководящий орган партии. На самом деле это значительно упростит реализацию политическими партиями их конституционного права на участие в местных выборах, которое сегодня поставлено в исключительную зависимость от сложного и затратного механизма проведения съездов, конференций этих партий", - пояснила Алина Загоруйко.

Она уточнила, что также предлагается предоставить право областным или республиканским в АРК организациям, в структуре которых отсутствуют районные, городские, районные в городе, местные партийные организации, принять решение о выдвижении соответствующих избирательных списков вместо таких организаций.

"Считаю необходимым обратить ваше внимание, что данный законопроект не носит избирательного характера и в равной мере касается всех без исключения партий. Фактически данный законопроект упрощает жизнь всем политическим партиям и разблокирует их участие в отдельных видах местных выборов", - отметила Загоруйко.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, что Сивохо заявил, что "Слуга народа" провел соцопрос среди жителей "ЛДНР" перед местными выборами.

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