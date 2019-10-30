Следователи Нацполиции в среду, 30 октября, допросили юриста Андрея Портнова по делу о событиях возле здания Государственного бюро расследований, которые произошли после допроса экс-президента Украины Петра Порошенко 25 июля.

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале.

По словам Портнова, заявление в полицию подали представители охраны Петра Порошенко. Они сообщили, что на экс-президента возле здания ГБР было совершено нападение, имея в виду инцидент, когда человек запрыгнул на автомобиль Порошенко. В заявлении речь шла о том, что раз Портнов заранее анонсировал допрос экс-президента, поэтому он может быть как-то причастен к нападению.

"К сожалению, на допросе я не смог скрыть от следствия своей глубокой озабоченности от неудачного покушения и зависти перед потоптавшимся на автомобиле фигуранта патриотом. Также пришлось констатировать, что считаю недостаточными усилия граждан по участию в акциях сопровождения главного государственного преступника перед его допросами в ГБР и обозначить глубокую обеспокоенность слабой активностью граждан, имеющих полное конституционное право потаскать его за пиджак", - написал Портнов.

Юрист выразил надежду, что перед следующим допросом у Порошенко более серьезно спросят, "как именно он прятал в офшорах украденные в бюджете и у армии деньги".

"В ближайшие дни планируем надеть на голову новые кражи в Укроборонпроме и новые офшоры на Маршалловых островах, чтоб не был такой креативный", - добавил Андрей Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUA

Напомним, на автомобиль бывшего президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований 25 июля вскарабкался ветеран полка "Азов" Никита Макеев с позывным "Одиссей".

Также мы писали, что Андрей Портнов опубликовал график допросов экс-президента Порошенко в ноябре.