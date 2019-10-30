Власти Чили приняли решение отказаться от проведения официальной встречи государств-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре и климатического форума в декабре.

Об этом сообщил президент Чили Себастьян Пиньера, передает RT. По его словам, страна должна сконцентрироваться на решении социальных конфликтов.

В Чили проходят массовые акции протеста и вводилось чрезвычайное положение. На митинг в столице - Сантьяго 25 октября вышли более миллиона человек.

Как сообщала "Страна", лидеры Китая и США должны были подписать на этой конференции промежуточное торговое соглашение, "если все пройдет гладко".

Мы разбирались из-за чего и как в Чили начались массовые акции протеста. В ходе акций протеста властями была задействована и армия, однако это лишь усилило социальный бунт. Протесты спровоцировало повышение цены на проезд в метро на эквивалент 1 гривни.