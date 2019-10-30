В Киеве начали расследование по факту изнасилования мужчины, который был обнаружен на одной из улиц Деснянского района. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает УНН.

Как сообщается, 30-летнего мужчину нашли полуобнаженным посреди улицы. Он находился в бессознательном состоянии. Медики установили, что потерпевшего разрыв прямой кишки. Скорее всего, речь идет об изнасиловании посторонним предметом.

Кроме того, по предварительным данным, мужчина находится под воздействием алкоголя. По факту изнасилования начато досудебное расследование.

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