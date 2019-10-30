Курс гривни на межбанке в среду укрепился на 12 копеек до 24,955 грн/$1 с 25,075 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,94-24,97 грн/$1, тогда как Нацбанк на 31 октября установил официальный курс 24,995421 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 30 октября укрепился до 25,0061 грн/$1 с 25,1383 грн/$1.

Также Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 31 октября также на 12 копеек до 24,995421/$1 по сравнению с 25,113805 грн/$1 на 30 октября.

Ранее "Страна" сообщала, что доллар снова начали опускать ,а против него играет НАК "Нафтогаз" в разгар отопительного сезона.

Также мы писали о том, что будет с курсом в конце октября.