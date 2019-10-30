В среду, 30 октября, на Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрили к голосованию парламентом во втором чтении и в целом законопроекта об отделении от НАК "Нафтогаз Украины" функционала по транспортировке природного газа (№2239-1).

"За" направление законопроекта на второе чтение в парламент проголосовали 17 членов профильного комитета. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщала "Страна", 18 октября в парламенте Украины приняли в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения прямого транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Мы разбирались, предотвратит ли газовую войну отделение трубопровода от НАКа. По сути, новый оператор ГТС Украины может быть узаконен уже в ближайшие недели.

Напомним, что в российском "Газпроме" готовы заключить новый контракт по транзиту газа только в том случае, если власти Украины откажутся от требований по Стокгольмскому арбитражу.