В четверг, 31 октября, в Верховной Раде нардепов массово будут прививать от дифтерии. Об этом "Стране" рассказали источники в парламенте.

Мероприятие начнется в 14:30. Желающие пройти вакцинацию должны иметь при себе оригиналы и копии паспорта и идентификационного кода. Также депутатов попросили заранее подтвердить свое намерение сделать прививку.

Напомним, в понедельник, 28 октября, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также несколько депутатов от Слуги народа прошли вакцинацию от дифтерии.

Также мы писали, что в Украине не хватит сыворотки против дифтерии для лечения всех больных. На одного взрослого больного необходимо около 50 доз сыворотки, а по состоянию на 24 октября в Украине было только около 140 флаконов. При этом от дифтерии привиты около 60% украинцев. Кроме того, сообщалось, что в столичных больницах не осталось ни одной сыворотки от дифтерии.