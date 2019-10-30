В Государственном бюро расследований (ГБР) создадут подразделение, которое будет заниматься расследованиями преступлений во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что решение было принято по итогам встречи директора Бюро Романа Трубы и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Труба предложил зачислить следователей Генпрокуратуры, работавших по "делам Майдана", в штат ГБР по упрощенной процедуре.

"Эта категория производств является важной и для нас, и для граждан Украины. Задача не из простых – не потерять наработки за пять лет, обеспечить дальнейшее эффективное расследование и показать результат. Создание отдельного структурного подразделения в ГБР – наиболее оптимальный способ реализации этой задачи", - подчеркнул он.

Также было решено создать межведомственную инвентаризационную комиссию, которая начнет работать 1 ноября 2019 года. В ее обязанности будет входить подготовка к передаче в ГБР собранных следователями прокуратуры материалов по делам, связанным с событиями Майдана – их количество достигает нескольких тысяч томов.

Кроме того, прокуратура официально прекратит досудебные расследования по существующим уголовным делам 20 ноября 2019 года. Их передадут в соответствующие органы для дальнейшей работы. При этом прокуратура сохранит за собой исключительно процессуальные полномочия.

Ранее сообщалось, что в ГПУ создали департамент по расследованию преступлений времен Майдана.

Также мы писали, что Рябошапка назначил начальника и заместителя департамента по делам Майдана.