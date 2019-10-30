Владимир Тимофийчук, нардеп "Слуги народа" от 89 округа (Ивано-Франковская область) рассказал, чем занимался до прихода в Верховную Раду. Видео общения Тимофийчука в кулуарах парламента с журналисткой выложило издание "Радио Свобода" в Facebook.

На вопрос, чем он занимался до прихода в Раду, Тимофмйчук ответил, что "выращивал зерновые культуры у себя дома в Снятынском районе в Коломойск...Коломыйском районе, Тлумацком районе".

В политике он оказался из-за того, что "помогал президенту". На вопрос, какая у него была программа Тимофийчук ответил, что "законопроекты не предлагал". "Я ничего не обещаю. Не обещал ничего", - заявил он. А в зе-команду его включили за "аграрные профессиональные навыки".





Видео: youtube.com

Напомним, что "Слуга народа" Яременко во время голосования в Раде снимал проститутку.

Также мы писали о том, что "Слуга народа" наймет одного адвоката для сопровождения нардепов по делам о возможной коррупции.