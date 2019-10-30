Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко ответил журналистам на вопрос, как его жена отнеслась к новостям о том, что он переписывался с проституткой в Верховной Раде.

"Жена не всегда разделяет мое чувство юмора", – ответил нардеп.

На вопрос одного из журналистов, звонила ли ему супруга после появления сообщений о его переписке, Яременко ответил: "Да, поблагодарила".

В то же время Яременко все еще настаивает на том, что переписка с проституткой была сфабрикована. Ранее нардеп, который засветился на скандальной переписке в зале Рады с проституткой, а потом в приложении Tinder рассматривал девушек, заявил, что это была его провокация и своими действиями он "хотел выразить протест против охоты журналистов на политиков".

Ранее "Страна" подробно описала, что известно о попавшем в секс-скандал "слуге народа" Богдане Яременко.