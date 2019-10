В шведском городе Умео появился памятник движению #MeТoo, направленному на осуждение сексуального насилия и домогательств. Об этом сообщает ТАСС.

Памятник появился в самом центре города, возле ратуши. Монумент уже установлен, но официальное его открытие запланировано на субботу, 2 ноября. Внешне он представляет собой скульптуру грозно оскалившейся пумы кровавого цвета, сидящей на задних лапах с широко раскрытой пастью. Автором памятника стала скульптор Камилла Акрака.

"Когда хочешь произвести звук, который должны услышать, он должен идти от кончиков пальцев", - прокомментировала скульптор свое творение.

Местные власти решили установить памятник еще в марте. Городу она обошлась в 500 000 крон (55,3 тысячи долларов). Это первый в Швеции монумент, посвященный движению #MeТoo.

Фото: t.me/ru_global

Отметим, что движение #MeToo ("Я тоже") образовалось после возникновения популярного хештега, мгновенно распространившегося в социальных сетях в октябре 2017 года. Он подчеркивает осуждение сексуального насилия и домогательств и получил распространение в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах.

Первой фразу Me Too использовала общественный деятель Тарана Берк в 2006 году, проводя кампанию среди темнокожих женщин, подвергшихся сексуальному насилию. Она создала документальный фильм Me Too, в котором рассказала, как однажды ответила этой фразой девочке-подростку, которая была изнасилована.

