Недавно назначенный советник секретаря СНБО Алексея Данилова, шоумен Сергей Сивохо подтвердил, что его команда проводила приблизительные замеры электоральных настроений среди жителей Донбасса, в том числе на неподконтрольной территории по заказу партии "Слуга народа".

Об этом Сивохо на президентском инвестиционном Форуме в Мариуполе заявил в интервью Левому берегу.

Отвечая на вопрос, действительно ли проходили такие замеры, Сивохо ответил: "Да". При этом он отказался рассказать, как это происходило и какие результаты показало исследование, но считает,что это "объективные цифры". "Ага, сейчас я вам "сдам" наших людей, которые там работали!" - сказал советник секретаря СНБО.

Сивохо добавил, что его команда в основном коммуницирует с жителями неподконтрольных территорий, когда те пересекают линию разграничения. "И, как всегда, традиционные способы - интернет-сообщества", - сказал он.

Он также заверил, что "уже есть люди, которые, находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа".

Напомним, что Зеленский заявил, что местные выборы в "ЛДНР" пройдут только после вывода войск оттуда.

Также мы писали о том, чем занят на Донбассе бывший КВН-щик Сивохо, присланный туда Зеленским.