Сивохо заявил, что "Слуга народа" провел соцопрос среди жителей "ЛДНР"
Недавно назначенный советник секретаря СНБО Алексея Данилова, шоумен Сергей Сивохо подтвердил, что его команда проводила приблизительные замеры электоральных настроений среди жителей Донбасса, в том числе на неподконтрольной территории по заказу партии "Слуга народа".
Об этом Сивохо на президентском инвестиционном Форуме в Мариуполе заявил в интервью Левому берегу.
Отвечая на вопрос, действительно ли проходили такие замеры, Сивохо ответил: "Да". При этом он отказался рассказать, как это происходило и какие результаты показало исследование, но считает,что это "объективные цифры". "Ага, сейчас я вам "сдам" наших людей, которые там работали!" - сказал советник секретаря СНБО.
Сивохо добавил, что его команда в основном коммуницирует с жителями неподконтрольных территорий, когда те пересекают линию разграничения. "И, как всегда, традиционные способы - интернет-сообщества", - сказал он.
Он также заверил, что "уже есть люди, которые, находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа".
Напомним, что Зеленский заявил, что местные выборы в "ЛДНР" пройдут только после вывода войск оттуда.
Также мы писали о том, чем занят на Донбассе бывший КВН-щик Сивохо, присланный туда Зеленским.