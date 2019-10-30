В Украинской православной церкви возмутились тем, что детей в школах заставляют праздновать Хэллоуин и переодеваться в ведьм, а также учить роли темных сил. Пользователи социальных сетей пишут об этом на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбуке и Инстаграме.

Также заявляется, что "этот языческий праздник фактически заменил и вытеснил память о празднике Всех святых, отмечаемом Западной Церковью в этот день, и не осталось между ними иной связи, кроме календарной".

В фейсбуке некоторые пользователи отметили, что детям надо объяснять, чем опасно празднование Хэллоуина. Их высказывания собрали и привели на фб-странице Центра Информации УПЦ:

"В позапрошлом году встретился с директором школы, написал заявление что против (Хэллоуина в школе - Ред.), постарался объяснить последствия. В прошлом школа вообще не отмечала это мероприятие, обрадовался. А в этом году - ужас, дочке дали учить роль ведьмы. Собираюсь подавать в суд, если за каникулы не уберут эту гадость со школы", - написал Андрей Юрченко.

Екатерина Яць отметила, что будет учить своих детей, что большой грех и богохульство, праздновать - "день злых духов".

Другая пользователь, Валентина Скрибка-Синчук, поблагодарила Бога за то, что директора в некоторых школах запрещают такие "праздники". Она считает, что "на улицах и площадях "воруют" наших детей такими праздниками..."

Елена Слободян отметила, что "очень жаль, что именно взрослые позволяют своим детям праздновать бесовский праздник, а потом жалуются, почему так всем тяжело жить. Эту гадость нужно запретить, а детей воспитывать по-христиански".

"Я думаю, что это дьявольский инструмент, который под воздействием своей "атмосферы", алкоголя и наркотиков позволяет людям поддаться ещё большему разврату, который понесёт за собой более тяжкие последствия. Касательно детей - это "милое" стирание границ, которое под видом веселья не позволяет отличить чёрное от белого. Оно на "черное" говорит "белое". Я против украшения и празднования в общественных местах, школах и садиках", - заявила Анна Вар.

Людмила Нестюрина предложила создать для детей интересную альтернативу времяпровождения в Церкви: "многие ведут на этот праздник деток, не задумываясь просто ради копеечных подарков, и наша Церковь должна в этот вечер сделать, что-то для детей интересное! Раздавать детские познавательные христианские книжки сказок".

Зоя Деркач подчеркнула, что "надо проводить в школе информацию по этому празднику, привести исторические примеры, относительно жертвоприношений (жертвоприношения кельтскому богу смерти во время языческого праздника Самайн - Ред.)".

"Надо быть сумасшедшим, чтобы тянуть те страшные костюмы на детей! Почему у нас пропагандируются чуждые нам традиции и праздники?", - написала Татьяна Поздняк.

София Полевая считает, что "каждый православный в своей семье должен рассказывать своим детям, что это такое, и они будут защищены от этого сатанизма".

Неля Кульчинская написала, что нужно "Работать с родителями и учителями, рассказывать,что быть крещенным и праздновать Хелоуин – несовместимо".

Также в Инстаграм на официальной странице Центра информации Украинской православной церкви (УПЦ) пользователи отметили, что православные родители должны беседовать с детьми, объясняя им, почему Православие негативно относится к празднованию Хеллоиуна.

Фото: instagram.com/uoc_information_center

Пользователь соцсети sergio_volchok написал, что нужно воспитывать с детства мораль и нравственность.

"Развивать молодежь и организовать молодежные православные клубы. Рассказывать всем знакомым, почему это плохой праздник, особенно детям. И конечно же, в храмах на проповеди рассказывать, что такое этот Хэллоуин", - пишет tania_n_455.

Пользователь под именем aleksandrac195 предлагает ввести в школьную программу "Закон Божий с первого класса. Много можно было бы избежать бед".

"Бороться с невежеством тяжело, практически невозможно. В сегодняшней ситуации говорить о православном воспитании в школе тоже не приходится. Остается только воспитание детей и публичное неприятие этих извращений. И, главное, уповать на Господа, да не даст нам погибнуть!", - отметил alex_k_ch.

"Действительно, с этим надо бороться! Надо разъяснять родителям, на что они подвергают своих детей, рисуя на их лицах страшные гримасы, одевая детей, отроков, в образы нечестии", - подчеркнула natasha.panova.14.

Фото: facebook.com/church.information.center

Как сообщала "Страна", в США вечеринка в честь Хэллоуина окончилась стрельбой и смертями. Еще пятеро людей были госпитализированы.

Напомним, что депутаты городского совета в Ровно по инициативе христианских конфессий города рекомендовали запретить рекламу Хэллоуина, в которой используется нечисть: вампиры, образ смерти, духи и призраки.