ООН предполагает, что украинское правительство должно взять на себя ответственность за выплату репараций пострадавшим от конфликта на Донбассе. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер отметила, что правительство Украины должно возместить ущерб людям, которые пострадали и являются жертвами конфликта на Донбассе.

"Переходный период должен обеспечить, чтобы те люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, получили репарацию, чтобы правительство взяло на себя соответствующую ответственность за то, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб", - сказала Богнер.

При этом она заявила, что возмещение ущерба украинским правительством вовсе не означает, что оно берет на себя ответственность за его нанесение.

Помимо этого, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека считает, что важным аспектом является криминальное правосудие.

"По всей стране это должны быть дела, связанные с Майданом, тем, что мы видели в Одессе. Мы должны видеть эффективное расследование и преследование", - считает Богнер.

Касательно амнистии она отметила, что перед тем, как ее проводить, должны быть проведены консультации, и необходимо сделать так, чтобы она была полезной для Украины.

"Мы очень рады видеть, что правительство в этот момент говорит о том, чтобы ответить на потребности людей по всей Украине: как с этой, так и с другой стороны линии пересечения в Крыму и на Донбассе", - добавила Богнер.

Напомним, Рада не поддержала создание ВСК по расследованию трагедии в Одессе 2 мая.

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