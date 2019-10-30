Недавно назначенный советник секретаря СНБО Алексея Данилова, шоумен Сергей Сивохо заявил о телеведущем Остапе Дроздове, который сделал оскорбительное заявление о жителях Донбасса, что "лучше, чтобы люди не видели этого человека вообще". Об этом Сивохо на президентском инвестиционном Форуме в Мариуполе заявил в интервью Левому берегу.

На вопрос о том, как официальный Киев коммуницирует с жителями неподконтрольных территорий, Сивохо ответил: "Главная коммуникация происходит с людьми, которые постоянно пересекают линию разграничения. То, что они увидят здесь, те эмоции, посылы - отвезут туда. Это - недоучтенный фактор коммуникации. И, как всегда, традиционные способы - интернет-сообщества, даст Бог, появится скоро телевидение, поскольку то, что там творится - ужас. Они не видят украинского телевидения".

Впрочем, Сивохо добавил, что иногда хочется сказать: "И хорошо, что они не видят (украинское ТВ, - Ред.)".

Он вспомнил, что к нему "подходил журналист из Львова". "Остап Дроздов (вспоминает, после подсказки коллеги - Ред.). Лучше, чтобы люди не видели этого человека вообще", - заявил Сивохо.

Напомним, что журналист Остап Дроздов допустил хамские высказывания о "выродках" из Донбасса, которых нужно лишать гражданства.

После этого нардеп Волошин потребовал от Нацсовета по ТВ проверить 5 канал после скандальных высказываний Дроздова.

Также спецкор "Страны" Олеся Медведева заявила, что подает заявление о преступлении по поводу слов Дроздова. "Меня как уроженку города Горловка, который сейчас находится на неподконтрольной территории очень сильно оскорбляет подобные высказывания Дроздова... Также я считают недопустимым подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, который проживают на неподконтрольных территориях Донбасса", - сказала Медведева.

По ее словам, все дальнейшие детали дела будут публиковаться на сайта "Страны", а также в блоге Ясно.Понятно и соцсетях.