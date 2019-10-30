На заседании в среду, 30 октября, Верховная Рада приняла за основу законопроект №2187 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения культурных ценностей на оккупированных территориях. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба парламента.

Документ в первом чтении поддержали 240 нардепов. Проект закона инициировал депутат из "Слуги народа" Александр Ткаченко. По его словам, документ направлен на сохранение скифского золота и других культурных ценностей от посягательств России.

В случае принятия законопроекта во втором чтении будут внесены изменения в законы "О культуре", "О музеях и музейном деле" в части назначения руководителей учреждений культуры, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и город Севастополь.

Предполагается, что во время оккупации Донбасса и Крыма, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, определяет "главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций, являющихся собственностью и принадлежат к государственной части Музейного фонда Украины, путем принятия решения о передаче на постоянное или временное хранение".

Скриншот: Twitter/ Верховна Рада України

Напомним, Рада на заседании 30 октября переименовала Островки в Острова, а Мазарню-Каранская - в Мазярню-Каранскую.

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