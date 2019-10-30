Сегодня Верховная Рада провалила создание временной следственной комиссии по событиям в Одессе 2 мая 2014. В этот день майдановцы сожгли в доме профсоюзов несколько десятков сторонников антимайдана.

По этому делу до сих пор нет ни одного приговора, следствие никуда не движется, а организаторы массового сожжения покрываются.

Инициатором создания ВСК по этому вопросу стала фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"За" проголосовали 79 депутатов, против - 73, остальные воздержались или не голосовали. То есть решение принято не было.

После чего между депутатами от "Оппоплатформы" и "слугами народа" произошла драка (к слову, первая в этом составе Рады).

"Страна" разобралась, кто в парламенте выступил за расследование этого шокирующего преступления.

В "Оппозиционной платформе" практически полным составом проголосовали "за" - кроме тех, кто отсутствовал. Оппозиционеры обвинили президентскую партию в саботаже голосования.

"Перед выборами нынешняя власть обещала обеспечить честное и открытое расследование событий 2 мая. Но сегодня мы увидели, что они не собираются подтверждать свои обещания реальными действиями. Монобольшинство пошло на поводу у представителей прошлой власти и фактически заблокировало создание ВСК. Это совсем не то, чего от них ждали одесситы и вся Украина", - заявил сопредседатель "Оппоплатформы" Юрий Бойко.

Фракция "Слуга народа" в целом не поддержала эту инициативу. Но 32 ее депутата проголосовали за. Это, в частности, Макс Бужанский, Данил Гетманцев, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Качура, ресторатор Николай Тищенко.

Кроме того "за" проголосовали:

Ананченко, Бардина, Володина, Демченко, Забуранная, Каптелов, Колев, Копыленко, Костин, Пасичный, Савченко, Чернявский, Воронов, Горобец, Дырдин, Драбовский, Захарченко, Зуб, Касай, Копытин, Михайлюк, Мулик, Одарченко, Скороход, Ткаченко (из Одессы), Шинкаренко.

Всего 32 депутата. При этом против создания комиссии в правящей партии высказались 36 человек. Среди них - Александр Ткаченко, бывший гендиректор 1+1, Никита Потураев, Роксолана Пидласа, Богдан Яременко, Станислав Юраш.

Александр Дубинский в зале отсутствовал. Один из потенциальных претендентов на роль кандидата от "Слуги народа" на выборах мэра Одессы Алексей Леонов воздержался.

Из внефракционных поддержали проект нардепы Давиденко, Ковалев, Магера, Гриб, Деркач, Приходько и Шпенов.

Один из лидеров "Оппозиционного блока", внефракционный депутат Вадим Новинский отсутствовал и не голосовал.

И, наконец, в депутатской группе "За будущее" голоса "за" подали депутаты Минько, Урбанский (бывший глава Одесского облсовета), Киссе (нардеп из Одесской области), Костанкевич, Поляк и Юрчишин.

При этом "против" почти полным составом фракций проголосовали порошенковская "Евросолидарность" и вакарчуковский "Голос".

Ранее сегодня в Раде возникла потасовка после того, как не поддержали создание ВСК по расследованию трагедии в Одессе 2 мая.