Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношениях Украины и НАТО будет запущена новая инициатива. Она может совместить все существующие форматы сотрудничества. Его цитирует Интерфакс-Украина.

"У нас долгосрочное партнерство с Украиной, и время от времени мы его пересматриваем... У нас уже есть годовые национальные программы, Комплексный пакет помощи, Комиссия Украина-НАТО, которая является важным инструментом. Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы работы, сделав их более связанными и согласованными", - заявил Йенс Столтенберг.

Как сообщала "Страна", власти Венгрии наложили вето на совместное заявление послов НАТО в Украине. По словам министра иностранных дел Венгрии, в это заявление венгерская сторона предложила внести изменения. Глава венгерского МИД считает, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом.

Напомним, что в НАТО приветствовали меры по разведению сил в районе населенного пункта Золотое Луганской области.