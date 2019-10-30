В Украине за три месяца намерены создать канал для вещания на неподконтрольные территории Донбасса. Об этом сообщил глава Минкульта Владимир Бородянский на Форуме единства в Мариуполе, передает в среду, 30 октября издание "LB".

"Три месяца - и будет создан, перспективы таковы", - сказал он. Также, по словам министра, редакционного совета и руководства у такого канала еще нет.

Также сообщается, что программы на нем будут выходить как на украинском, так и на русском языках.

Видео: youtube.com/LB official channel

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский назвал этапы примирения на Донбассе.

"После первого этапа завершения горячей стадии и прекращения огня, чего, мы уверены, обязательно достигнем в ближайшее время, вторым неотъемлемым этапом является примирение людей, поиск консенсуса", - сказал президент Украины.

Также он сообщил, что разведение сил сторон в Золотом приближает встречу лидеров государств Нормандского формата.