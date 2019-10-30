Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива прокомментировал секс-скандал, в который попал его коллега из "Слуги народа" Богдан Яременко.

"Одни п@дорам пишут, другие шлюхам - кого вы сюда понабирали? Не, я прошу прощения, это любовь. Может все, что угодно, просто не надо так вести себя аморально - заказывать проституток, заказывать мальчиков, что творится. Не, я тебя прошу, пошли в разнос. Понимаешь, это после первой зарплаты в конвертах... (намек на материал "Страны" о доплатах во фракции "Слуга народа" - Ред.). Начали заказывать себе по 100 долларов проституток", - сказал, смеясь, Кива, который, напомним, сам недавно попал в секс-скандал.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Напомним, недавно журналисты засняли переписку Богдана Яременко, который во время заседания Верховной Рады пытался договорится с девушкой об интиме за деньги. С ней он обсуждал условия встречи, его собеседница заявила, что час стоит 100 долларов.

После этого Яременко прокомментировал опубликованную переписку, фактически подтвердив ее достоверность. Правда, по его словам, своими действиями он "хотел выразить протест против охоты журналистов на политиков".

А уже сегодня с утра в сессионном зале парламента журналисты сфотографировали, как народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в приложении для знакомств Tinder рассматривал девушек.