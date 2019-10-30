В Днепре на Мануйловском проспекте в результате ДТП перевернулся новенький Lexus, за рулем которого находился сотрудник прокуратуры Днепропетровской области. По данным "Информатора", авария произошла в среду, 30 октября, в 09:30 на виадуке Мануйловского проспекта. Кроссовер Great Wall столкнулся с Lexus, который после столкновения перевернулся и отлетел на трамвайные пути. Водитель второго автомобиля с места инцидента скрылся.

По предварительной информации, обе машины двигались по спуску на Мануйловском. Внедорожник ехал в крайнем правом ряду. Водитель Great Wall резко начал поворачивать и зацепил Lexus. После столкновения "китаец" уехал с места ДТП в сторону улицы Луговской, но при этом на месте столкновения остался бампер от его машины.

Помощь медиков водителю Lexus не понадобилась. На место прибыла полиция для выяснения обстоятельств ДТП.

По данным ресурса "Днепр оперативный" за рулем автомобиля Lexus ES250 оказался один из прокуроров Днепропетровской области.

"Речь идет о Дяченко Андрее Сергеевиче. Теперь понятно, почему он сразу же после аварии скрыл номерные знаки авто. Новенький Lexus прокурор задекларировал только в прошлом году. Что самое интересное, Андрей Дяченко – один из прокуроров, который пытался "подняться" в глазах нового начальства, фабрикуя и подтасовывая дела по ремонту Нового моста. По данным одного из источников, Дяченко был за рулем в нетрезвом состоянии. Видимо, карма существует", - говорится в сообщении. Также уточняется, что такой автомобиль стоит не менее миллиона гривен.

Фото: facebook.com

Позже стало известно об обнаружении скрывшегося с места ДТП кроссовера. Автомобиль на эвакуаторе увезли на штрафплощадку, устанавливается информация о его водителе.

Фото: dp.informator.ua

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