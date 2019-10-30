В прокуратуре Лос-Анджелеса не будут выдвигать уголовные обвинения против актера Кевина Спейси по делу о совершенных в 2016 году сексуальных преступлениях. Причина - внезапная смерть истца. Об этом сообщает TMZ.

Несколько месяцев назад мужчина-массажист обвинил звезду в неподобающем поведении в 2016 году. Медик заявил, что этот инцидент дома у актера принес ему эмоциональные страдания, а артист, в свою очередь, все отрицал.

Окружной прокурор округа Лос-Анджелес просто отклонил это дело, потому что предполагаемая жертва скончалась во время их расследования. Без жертвы, сказал прокурор, дело не может быть доказано. Источники в правоохранительных органах сообщают, что мужчина умер от естественных причин несколько недель назад.

Мы разбирались, почему развалилось скандальное дело Кевина Спейси. Этим закончился грандиозный секс-скандал в Голливуде, который изменил эту индустрию.

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