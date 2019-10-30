После того как 30 октября Верховная Рада не поддержала инициативу о создании временной следственной комиссии по расследованию фактов массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что монобольшинство пошло на поводу у представителей прошлой власти.

Об этом свидетельствует заявление, размещенное на сайте политсилы.

"На расследовании Одесской трагедии настаивают все международные организации, в том числе ООН и Совет Европы. Мы регулярно встречаемся с родственниками погибших и оказываем им необходимую помощь. Мы не отступим, не предадим людей и обязательно добьемся проведения объективного расследования", - заявил Юрий Бойко.

По его словам, нынешняя власть не сдержала обещание о честном и открытом расследовании событий в Одессе 2 мая 2014 года, которое она давала перед выборами.

"Перед выборами нынешняя власть обещала обеспечить честное и открытое расследование событий 2 мая. Но сегодня мы увидели, что они не собираются подтверждать свои обещания реальными действиями. Монобольшинство пошло на поводу у представителей прошлой власти и фактически заблокировало создание ВСК. Это безответственно! И это совсем не то, чего от них ждали одесситы и вся Украина", - сказал Юрий Бойко.

А инициатор создания ВСК, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик заявил, что нежелание расследовать обстоятельства трагедии после смены власти в стране сохранилось.

"Изменились только фамилии - Порошенко на Зеленский, Гройсман на Гончарук и т.д. Никаких реальных изменений в стране не происходит. Вы видели испуг в их глазах, политиканство с трибуны Верховной Рады и демонстрацию полного презрения к людям, украинскому законодательству и жизни человека. Это видела вся Украина, весь мир и вся Одесса. А выводы наши граждане сделают на ближайших выборах", - сказал он.

По мнению Скорика, сегодняшние события в сессионном зале - это окончательное отрезвление для избирателей.

"Фракции "Батькивщина", "Слуга народа" и "За будущее" дали своих представителей во Временную следственную комиссию, но в зале испугались выступлений представителей "Европейской солидарности" и "Голоса" (которые не дали своих представителей) и не поддержали создание ВСК по расследованию событий 2 мая в Одессе", - сказал Николай Скорик.

Напомним, в Раде возникла потасовка после того, как не поддержали создание ВСК по расследованию трагедии в Одессе 2 мая.

Также мы писали, что еще 16 октября Комитет Рады одобрил законопроект о создании ВСК по событиям в Одессе 2 мая 2014 года.