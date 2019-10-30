Верховная Рада поддержала переименование четырех сел в трех областях Украины.

Соответствующие проекты постановлений в среду, 30 октября, одобрил парламент. В частности, нардепы одобрили проекты постановлений №№2176, 2177, 2310 и 2311.

Соответственно, село Островки Маневицкого района Волынской области переименовали в село Острова; село Рачки Немировского района Винницкой области - в Подольское; село Бирки Сокольского района Львовской области - в Борок; а село Мазарня-Каранская Каменка-Бугского района Львовской области - в Мазярню-Каранскую.

Представляя проект постановления №2177 о переименовании села Рачки Немировского района Винницкой области в Подольское, спикер парламента Дмитрий Раз умков оговорился и поставил ударение в слове "Рачки" на первый слог. Его оговорка вызвала смех в сессионном зале. Разумков попросил при подготовке законопроектов проставлять ударения, чтобы в дальнейшем избежать подобных ошибок и не обижать местных жителей, пишет Гордон.

Напомним, что Рада сегодня переименовала Переяслав-Хмельницкий, лишив его имени гетьмана.

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