Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко за последние дни угодил в несколько скандалов с сексуальным подтекстом.

"Страна" собрала все интимные переписки 48-летнего Яременко, а также его комментарии по этому поводу.

"Место твое. Секс защищенный"

Первая переписка Яременко датирована 29 октября.

Журналистам удалось запечатлеть, как в смартфоне нардепа были открыты два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" (скорее всего, Mamba - Ред.) и Loveeto.

Прямо во время пленарного заседания парламента нардеп читал анкету 32-летней женщины по имени Алина. В анкете она указала предпочтения: секс, встреча, свидания, а также что ее не интересуют отношения. Иными словами, это девушка легкого поведения.

С ней или же с другой у Богдана Яременко состоялась такая переписка:

Яременко: …условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

Переписка Богдана Яременко с проституткой. Фото: Буквы

Тиндер-серфинг от Яременко

Вторая переписка нардепа Яременко не заставила себя ждать. Точнее, не переписка, а изучение профилей девушек в приложении для знакомств Tinder.

Журналисты засняли видео, как "слуга народа" по время заседания Рады лайкает понравившиеся анкеты, а не заинтересовавшие его пролистывает.

Богдан Яременко изучает анкеты в Тиндере. Видео: Буквы

"Сколько тебе нужно денег в месяц?"

Позже в СМИ появилась его третья переписка.

Девушка: (видимо, о своей работе) Менеджер по продажам запчастей и аксессуаров.

Яременко: Ничего себе. Серьезная работа для 18-летней девушки.

Девушка: Хочешь жить, умей вертеться. И мне 20.

Яременко: [С возрастом] немного ошибся.

Девушка: Это Tinder немного ошибся.

Яременко: Ну, 20 - это не намного больше). Но молодец.

Девушка: Это да.

Яременко: А сколько тебе нужно денег в месяц?

В еще одной переписке уже другая девушка спрашивает нардепа о его семейном положении:

Девушка: Вы женат?

Яременко: Да

Яременко: А вы?

Затем девушка спрашивает его, чем он занимается:

Яременко: Политикой.

Девушка: И как? Получается?

Яременко: Чуть позже скажу. Я в этом деле человек новый.

Итого за последние два пленарных заседаниях Рады Богдан Яременко попался на интимной переписке дважды, а третий раз - выбирал себе девушку для знакомства. По мнению политика, которое мы привели выше, таким образом нардеп от "Слуги народа" решил "проучить" журналистов.

Даже если и так, Яременко стоило бы подумать: насколько корректно такие "провокации для СМИ" делать в рабочее время, которое ему, кстати, оплачивается за счет украинских налогоплательщиков.

Что известно о Богдане Яременко

Богдан Васильевич Яременко - уроженец Киева. Ему 48 лет.

Окончил филфак Киевского государственного университета им. Т.Шевченко. Много лет работал дипломатом и госслужащим.

1995 - 1999 - вице-консул, консул Генерального консульства Украины в Нью-Йорке (США).

2004 - 2006 - начальник протокола премьер-министра Украины (в эти годы главами правительства были Николай Азаров, Юлия Тимошенко и Юрий Ехануров).

2006 - 2008 - генеральный консул Украины в Эдинбурге (Великобритания).

2009 - 2010 - первый замдиректора Департамента международной политики Администрации президента Украины.

1 июня 2010 года назначен на должность Генерального консула Украины в Стамбуле.

Во врем Евромайдана Яременко был на стороне протестующих, а действия "Беркута" сравнивал с карательными и фашистскими методами. Тогда же он был уволен с должности в Стамбуле, однако апелляционный суд Киева восстановил.

На парламентских выборах 2019 года баллотировался от "Слуги народа" по 215 округу Киева (часть Дарницкого и Днепровского районов).

Женат. Воспитываем с супругой двоих детей.

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