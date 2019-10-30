Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко за последние дни угодил в несколько скандалов с сексуальным подтекстом.
"Страна" собрала все интимные переписки 48-летнего Яременко, а также его комментарии по этому поводу.
"Место твое. Секс защищенный"
Первая переписка Яременко датирована 29 октября.
Журналистам удалось запечатлеть, как в смартфоне нардепа были открыты два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" (скорее всего, Mamba - Ред.) и Loveeto.
Прямо во время пленарного заседания парламента нардеп читал анкету 32-летней женщины по имени Алина. В анкете она указала предпочтения: секс, встреча, свидания, а также что ее не интересуют отношения. Иными словами, это девушка легкого поведения.
С ней или же с другой у Богдана Яременко состоялась такая переписка:
Яременко: …условия встречи с тобой?
Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.
Переписка Богдана Яременко с проституткой. Фото: Буквы
Тиндер-серфинг от Яременко
Вторая переписка нардепа Яременко не заставила себя ждать. Точнее, не переписка, а изучение профилей девушек в приложении для знакомств Tinder.
Журналисты засняли видео, как "слуга народа" по время заседания Рады лайкает понравившиеся анкеты, а не заинтересовавшие его пролистывает.
Богдан Яременко изучает анкеты в Тиндере. Видео: Буквы
"Сколько тебе нужно денег в месяц?"
Позже в СМИ появилась его третья переписка.
Девушка: (видимо, о своей работе) Менеджер по продажам запчастей и аксессуаров.
Яременко: Ничего себе. Серьезная работа для 18-летней девушки.
Девушка: Хочешь жить, умей вертеться. И мне 20.
Яременко: [С возрастом] немного ошибся.
Девушка: Это Tinder немного ошибся.
Яременко: Ну, 20 - это не намного больше). Но молодец.
Девушка: Это да.
Яременко: А сколько тебе нужно денег в месяц?
В еще одной переписке уже другая девушка спрашивает нардепа о его семейном положении:
Девушка: Вы женат?
Яременко: Да
Яременко: А вы?
Затем девушка спрашивает его, чем он занимается:
Яременко: Политикой.
Девушка: И как? Получается?
Яременко: Чуть позже скажу. Я в этом деле человек новый.
Итого за последние два пленарных заседаниях Рады Богдан Яременко попался на интимной переписке дважды, а третий раз - выбирал себе девушку для знакомства. По мнению политика, которое мы привели выше, таким образом нардеп от "Слуги народа" решил "проучить" журналистов.
Даже если и так, Яременко стоило бы подумать: насколько корректно такие "провокации для СМИ" делать в рабочее время, которое ему, кстати, оплачивается за счет украинских налогоплательщиков.
Что известно о Богдане Яременко
Богдан Васильевич Яременко - уроженец Киева. Ему 48 лет.
Окончил филфак Киевского государственного университета им. Т.Шевченко. Много лет работал дипломатом и госслужащим.
1995 - 1999 - вице-консул, консул Генерального консульства Украины в Нью-Йорке (США).
2004 - 2006 - начальник протокола премьер-министра Украины (в эти годы главами правительства были Николай Азаров, Юлия Тимошенко и Юрий Ехануров).
2006 - 2008 - генеральный консул Украины в Эдинбурге (Великобритания).
2009 - 2010 - первый замдиректора Департамента международной политики Администрации президента Украины.
1 июня 2010 года назначен на должность Генерального консула Украины в Стамбуле.
Во врем Евромайдана Яременко был на стороне протестующих, а действия "Беркута" сравнивал с карательными и фашистскими методами. Тогда же он был уволен с должности в Стамбуле, однако апелляционный суд Киева восстановил.
На парламентских выборах 2019 года баллотировался от "Слуги народа" по 215 округу Киева (часть Дарницкого и Днепровского районов).
Женат. Воспитываем с супругой двоих детей.
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