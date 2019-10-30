Первая ракетка Украины и 8-я во всем мире (WTA) Элина Свитолина в двух сетах победила Симону Халеп (Румыния) на Итоговом турнире WTA Finals (аналог женского чемпионата мира по теннису), который проходит в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября. Теннис длился 100 минут и закончился со счетом – 5:7, 3:6.

Свитолина сделала 4 брейка, отдав 2 своих подачи сопернице. Также она совершила 4 эйса при 1 двойной ошибке (1,2 соответственно у соперницы). Элина досрочно вышла из группы, в которой 1-2 места дают право отобраться в следующую стадию турнира. Остальные участницы могут сравняться с ней по победам, но математически она не сможет занять место ниже второго из-за разницы в сетах (4:0).

Ранее она победила Каролину Плишкову (2:0), а Халеп одолела Андрееску (2:1).

Как сообщала "Страна", Элина Свитолина уже установила рекорд на этом турнире. В Шэньчжэне в ходе победной игры с Каролиной Плишковой из Чехии в первой партии при счете 7:6 спортсменки провели тайбрейк (14:12). Он стал самым продолжительным в истории турнира.

Ранее она месте с другими теннисистками приняла участие в большом гала-мероприятии в рамках WTA Finals в Шэньчжэне.