Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает Daily News Hungary.

По словам Сийярто, в это заявление венгерская сторона предложила внести изменения. Глава венгерского МИД считает, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. В НАТО их предложения отвергли.

"У нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию", - заявил Сийярто.

Напомним, в среду, 30 октября, члены Североатлантического совета НАТО, представители всех 29 стран во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом, начинают двухдневный визит в Украину.

Как известно, сначала визит Североатлантического совета в Киев был запланирован на 9-10 июля, однако его перенесли на осень.

Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.

Также мы сообщали, что Кулеба на встрече со Столтенбергом заявил, что Украина не будет подавать заявку на План действий по членству в НАТО.





