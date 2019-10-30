На заседании в среду, 30 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №0873 о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Документ в целом поддержал 301 народный депутат. Авторами законопроекта выступили нардепы из разных фракций: Ирина Подоляк, Ярослав Москаленко, Татьяна Острикова, Артур Герасимов, Елена Сотник.

Запрет будет распространятся на проведение сплошных рубок в горных елово-буковых древостоях, сплошных рубок главного пользования и любых других сплошных рубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и в берегозащитных участках леса в Карпатском регионе Украины, кроме разработки сплошных ветровалов и буреломов, а также поврежденных болезнями и вредителями насаждений.

А до 2030 года будет расширена сеть лесных автодорог с твердым покрытием в лесах региона до 10 км на 1 тыс. га.

Напомним, весной в Украине ужесточили наказание за незаконную вырубку леса.

Также мы писали, что Кабмин обязали ввести обязательный электронный учет древесины до 1 ноября.