"А сколько тебе нужно денег в месяц?" Опубликованы новые переписки от любвеобильного "слуги народа" Яременко
После заявления нардепа от "Слуги народа" Богдан Яременко о том, что он своей секс-перепиской "провоцировал" журналистов, СМИ выложили очередную порцию снимков телефона политика. Фото опубликованы в Facebook издания Буквы.
"Пссс, мы вам еще немного "провокаций" от Слуги Народа Богдан Яременко принесли. Здесь народный избранник "фабрикует переписку" с 18 (20)-летней девушкой, в которой интересуется, сколько ей нужно денег в месяц", а другой девушке рассказывает, что женат и "новый человек в политике", - сказано в комментарии издания к фотографиям.
Так, в одной переписке девушка указывает свой возраст и профессию:
Девушка: Менеджер по продажам запчастей и аксессуаров.
Яременко: Ничего себе. Серьезная работа для 18-летней девушки.
Девушка: Хочешь жить, умей вертеться. И мне 20.
Яременко: (С возрастом) немного ошибся.
Девушка: Это Tinder немного ошибся.
Яременко: Ну, 20 - это не намного больше). Но молодец.
Девушка: Это да.
Яременко (набирает): А сколько тебе нужно денег в месяц?
В еще одной переписке уже другая девушка спрашивает нардепа о его семейном положении:
Девушка: Вы женат?
Яременко: Да
Яременко (набирает): А вы?
Затем девушка спрашивает его, чем он занимается:
Яременко: Политикой.
Девушка: И как? Получается?
Яременко: Чуть позже скажу. Я в этом деле человек новый.
Фото: facebook.com/bykvu
Биографию оскандалившегося Яременко читайте здесь.
Напомним, что сегодня были опубликованы фоток, как Яременко во время голосования в Раде снимал проститутку. После этого появилось видео, как с утра в Раде нардеп выбирал девушек в Tinder.