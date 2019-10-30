После заявления нардепа от "Слуги народа" Богдан Яременко о том, что он своей секс-перепиской "провоцировал" журналистов, СМИ выложили очередную порцию снимков телефона политика. Фото опубликованы в Facebook издания Буквы.

"Пссс, мы вам еще немного "провокаций" от Слуги Народа Богдан Яременко принесли. Здесь народный избранник "фабрикует переписку" с 18 (20)-летней девушкой, в которой интересуется, сколько ей нужно денег в месяц", а другой девушке рассказывает, что женат и "новый человек в политике", - сказано в комментарии издания к фотографиям.

Так, в одной переписке девушка указывает свой возраст и профессию:

Девушка: Менеджер по продажам запчастей и аксессуаров.

Яременко: Ничего себе. Серьезная работа для 18-летней девушки.

Девушка: Хочешь жить, умей вертеться. И мне 20.

Яременко: (С возрастом) немного ошибся.

Девушка: Это Tinder немного ошибся.

Яременко: Ну, 20 - это не намного больше). Но молодец.

Девушка: Это да.

Яременко (набирает): А сколько тебе нужно денег в месяц?

В еще одной переписке уже другая девушка спрашивает нардепа о его семейном положении:

Девушка: Вы женат?

Яременко: Да

Яременко (набирает): А вы?

Затем девушка спрашивает его, чем он занимается:

Яременко: Политикой.

Девушка: И как? Получается?

Яременко: Чуть позже скажу. Я в этом деле человек новый.

Фото: facebook.com/bykvu

Биографию оскандалившегося Яременко читайте здесь.

Напомним, что сегодня были опубликованы фоток, как Яременко во время голосования в Раде снимал проститутку. После этого появилось видео, как с утра в Раде нардеп выбирал девушек в Tinder.