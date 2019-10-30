Во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прямо заявил, что Украина не будет подавать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"В Киеве (...) никакие заявки подаваться не будут. Мы убеждены, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим вопросом", - сказал Кулеба.

Отметим, что накануне министр обороны Андрей Загороднюк и заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявили, что правительство считает действующей заявку, поданную Украиной в 2008 году, поэтому подавать ее заново нет смысла.

Также мы писали, что сегодня, 30 октября, начинается визит Североатлантического совета НАТО в Украину, который продлится два дня.