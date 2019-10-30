ООО "Надра Карбон" геолога и бизнесмена Павла Загороднюка, отца действующего министра обороны Украины, выиграло спецразрешение на выставленную на электронные торги Западнотокарско-Краснянскую нефтегазовую площадь (Луганская обл.), свидетельствуют данные в системе ProZorro.Sale, передает "Интерфакс-Украина".

В процессе прошедших в среду торгов, "Надра Карбон" предложила за лицензию 1 млн 651,3 тыс. грн против остановившегося на 1,535 млн грн ООО "Дашава". Стартовая цена лицензии составляла 1 млн 533,8 тыс. грн.

После оформления необходимых документов "Надра Карбон" получит участок недр для геологического изучения и дальнейшей исследовательско-промышленной разработки сроком на 20 лет.

Согласно материалам к аукциону, перспективные ресурсы природного газа на участке оценивались в 0,9 млрд куб. м.

Напомним, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Согласно временному порядку, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги.

61% "Надра Карбон" принадлежит Tutkovsky plc (Кипр) Павла Загороднюка, 20% - Игорю Толочко,, 19% - Владимиру Безвинному.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минобороны Загороднюк ликвидировал крупный государственный военный концерн. Также мы сообщали, что известно о новом министре обороны Андрее Загороднюке.