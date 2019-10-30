В Датском энергетическом агентстве выдали разрешение на прокладку газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении ведомства, магистраль пройдет к Юго-Востоку от острова Борнхольм. "Дания обязуется разрешить прокладку трубопровода с учетом заботы о ресурсах и окружающей среде, и при необходимости готова указать маршрут, по которому его можно проложить", - говорится в заявлении.

Для быстрого завершения строительства второго газопровода из России в Германию "Северный поток-2" было необходимо получить это разрешение.

Отметим, что разрешение Дании - это ключевой момент в делах, связанных со строительством России газопроводов в обход Украины.

Напомним, что в середине началось заполнение газом первой нитки газопровода "Турецкий поток", который проходит из России в Турцию по дну Черного моря.