В Тернопольской области, по предварительному заключению врачей, у ребенка выявили сибирскую язву. Об этом сообщает Укринформ.

"Накануне в одном из центральных районов края у ребенка выявлено заболевание с предварительным диагнозом "сибирская язва". Болезнь кожной формы, со средой тяжестью течения. Ребенок находится под наблюдением врачей", - сказала исполняющий обязанности директора Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины Оксана Чайчук. По ее словам, окончательный диагноз будет обнародован после проведения соответствующих исследований, материалы для которых отправлено в Киев.

По данным областного лабораторного центра, в последние десятилетия в Тернопольской области случаев заболевания сибирской язвой не было зафиксировано.

Сибирская язва - острая инфекционная болезнь, которая имеет преимущественно кожную форму, значительно реже - в легочной и кишечной формах с явлениями сепсиса. Основной источник инфекции - больные домашние травоядные животные: крупный и мелкий рогатый скот. В организм инфекция попадает через кожу, слизистые оболочки верхних дыхательных путей, реже - слизистые оболочки кишечника.

Напомним, что в конце прошлого года под Одессой произошла вспышка сибирской язвы, пять человек в больнице.

Также "Страна" разбиралась, почему в Одесской области вспыхнула сибирская язва.