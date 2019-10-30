С 1 ноября 2019 года в "Укрпочте" прекращают продавать в своих отделениях лотереи. Об этом сообщается на фб-странице гендиректора компании Игоря Смелянского в среду, 30 октября и подтверждает пресс-служба Укрпочты.

"Так как мы пока не продали еще почтамт под пятизвездочный отель, то чтобы не конкурировать с казино, согласно планируемым решениям Верховной Рады, "Укрпошта" с 1 ноября окончательно прекратила продавать лотереи. Единственная азартная игра, в которую мы продолжим играть - это утверждение тарифов", - отмечается в опубликованном сообщении.

Также "Укрпошта" повысит с 1 января 2020 года стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неприоритетных, на 10% - для приоритетных отправлений.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможной частичную приватизацию АО "Укрпочта" путем размещения ее акций на бирже.

Напомним, что "Укрпочта" повысит с 1 января 2020 года стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неприоритетных и на 10% - для приоритетных отправлений.