30 октября в Раде разгорелся секс-скандал после переписки нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Два дня подряд, прямо в сессионном зале, он то пытался снять проститутку через сайты знакомств, то переписывался с молоденькими девушками, спрашивая, сколько денег им нужно в месяц. Фото и видео переписки Яременко обнародовали журналисты.

Это не единственный секс-скандал, который произошел в Верховной Раде. Собрали пять самых громких из них.

1. Яременко и проститутки

Последний скандал произошел с украинским дипломатом и депутатом "Слуги народа" Богданом Яременко. 29 октября фотографы в Раде сняли его переписку в чатах сайтов знакомств. Прямо во время заседания парламента он пытался снять проститутку. Нардеп переписывался с женщиной, которая сообщила, что час секс-услуг с ней обойдется в 100 долларов. "Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно" - получил сообщение нардеп.

После публикации фото Яременко заявил, что это была осознанная провокация с его стороны, чтобы проучить журналистов, которые подсматривают в телефоны нардепов и что переписка была сфабрикована.

На уточняющий вопрос "Страны", была ли реакция жены, Яременко ответил, что жена не всегда поддерживает его юмор, но об этой переписке знали некоторые коллеги.

Однако после объяснений депутата журналисты опубликовали еще и видео, снятое на следующее утро после переписки. На нем видно, как Яременко листает фото девушек в приложении для знакомств Tinder.

А на третьей порции фото народный избранник "фабрикует переписку" с 18 (20)-летней девушкой, у которой интересуется, сколько ей нужно денег в месяц". Другой девушке он рассказывает, что женат и что он "новый человек в политике".

2. Видео с Кивой

В пикантную ситуацию попал народный депутат Илья Кива от "Оппозиционной платформы - За жизнь". В сессионном зале Верховной Рады политика застали за тем, как он трогает себя за причинное место.

Это произошло после переписки с моделью Юлией Панкратовой из Одессы. Ролик с Кивой обнародовали в YouTube под названием "нардеп Кива мастурбировал в Раде". Он стал поводом для обсуждений, фотожаб и комментариев в социальных сетях.

Сам Кива в комментарии "Стране" сообщил, что это видео сделано с помощью монтажа. "Это тупой фейк. Засняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа. И на этот фейк многие повелись. Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же , если есть что... Поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке - и это стало топ-новостью. Наше общество больно и наполнилось фриками - фейковая история моего члена перебила закон о столице и формулу Штайнмайера, и продажу земли", - заявил нардеп.

Ранее "Страна" писала о том, кто такая Юлия Панкратова, которой Илья Кива звонил на скандальном видео. Девушка сообщила, что не состоит в отношениях с нардепом.

"Зачем приписывать мне с ним какие-то отношения? Илья, возможно, решил мне позвонить и рассказать о какой-то нашумевшей новости? Может, о формуле Штайнмайера или о политической ситуации в стране... Ведь на данный момент есть проблемы, которые нужно решать, а не обсуждать кто кому позвонил. Ведь это личное дело каждого. И да, мой номер телефона был в соцсетях в общественном доступе", - рассказала Панкратова.

3. Случай с "зеленой Кнопочкой"

На любовной переписке попалась депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина. Это произошло в день голосования за снятие с депутатов неприкосновенности.

Как только решение было принято, Елена Криворучкина, которая прошла в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге, решила об этом сообщить абоненту "Любимый". В мессенджере состоялся такой диалог:

Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: - Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: - Знаешь, знаешь.

Любимый: - Лен, ты где?

Криворучкина: - Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

После публикации переписки, после которой "зеленой Кнопочке" стали посвящать стихи, сама Елена Криворучкина опубликовала пост в Facebook, в котором попросила не завидовать ей. Случай с перепиской в день голосования закона породил множество мемов в духе "я медленно снимаю с себя неприкосновенность".

4. "Роднюля" Шахов

В 2017 году на интимной переписке в Раде попался депутат "Нашего края" Сергей Шахов. Он переписывался с некой Дианой. Девушка называла женатого политика "роднюлей" и благодарила за перечисленные деньги. А затем присылала ему интимные фото. Переписка была опубликована на сайте Александра Дубинского.

Диана писала нардепу: "Роднюля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве. Это ты?

Депутат ответил: "Включай Канал рада и увидишь))) Работаю".

Поле этого Диана прислала нардепу откровенные фото, а он ей в ответ порно-картинки и видео.

После того, как разгорелся скандал, Шахов, у которого есть пятеро детей, пояснил, что смс ему с телефона 16-летней дочери писал друг, которому он помогает финансово.

"Юрий Бек удочерил девочку, которой я помогаю – полторы тысячи гривен отдаю каждый месяц", - заявил Шахов. Он заверил, что пикантные фото с обнаженными ягодицами ему с телефона Дианы посылал именно Юрий, потому что у него нет собственного смартфона. По словам нардепа, это такие "приколы" - пояснил Шахов.

5. Мирошник и Мальдивы

В 2015 году в секс-скандал угодил депутат "Самопомочи" Андрей Мирошник. В зале заседаний он обсуждал поездку на Мальдивы с женщиной, подписанной, как Оля, хотя его жену зовут Инна. Переписку Мирошника снял фотокор "Украинских новостей".

Несмотря на то, что Мирошник заявлял, что Оля не любовница, за перепиской последовал его развод с супругой Инной. А сам он отказался от депутатского мандата и принес извинения избирателям.