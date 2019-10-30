В понедельник, 28 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был введен режим "желтый", предусматривающий расширение полномочий военнослужащих и правоохранителей и наложение дополнительных ограничений для гражданских лиц. Об этом пресс-центр штаба ООС сообщает в Facebook.

Во время действия режима "желтый" пребывание и перемещение лиц в зоне проведения операции Объединенных сил осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся и их транспортных средств.

Военнослужащим и правоохранителям на территории проведения ООС предоставляются специальные полномочия:

применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований участников ООС;

входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, предприятия, учреждения и организации;

проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности;

осуществлять личный досмотр граждан, их личных вещей, транспортных средств и грузов;

использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

При этом при определенных условиях военнослужащие и правоохранители могут временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из этих участков.

Также в некоторых случаях им разрешено использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Для лиц, не привлеченных к операции Объединенных сил, установлены ограничения:

въезд (выезд) в район проведения операции;

получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;

допущение представителей органов государственной власти;

хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременного стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;

осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок;

использование в транспортных средствах любых радиостанций;

проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;

посещение лесных массивов, отдельных районов местности;

перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;

ограничение движения транспортных средств по объездным путям.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, 29 октября началось разведение войск в Золотом Луганской области. В штабе ООС заявили, что оно продлится три дня.

После этого националисты, которые некоторое время назад обосновались в Золотом, заявили об обстрелах и намерении оставаться там, несмотря на разведение войск. Также они объявили, что оружие, которое у них есть, является законным и зарегистрированным. Однако после введение режима "желтый" ограничения действуют и на него.