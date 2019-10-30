Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, который засветился на скандальной переписке в зале Рады с проституткой, а потом в приложении Tinder рассматривал девушек, заявил, что это была его провокация и своими действиями он "хотел выразить протест против охоты журналистов на политиков". Об этом Яременко заявил "Стране".

"Народные депутаты становятся жертвами охоты, которая лишена какого-либо политического смысла. Это не журналистика, это - "что вижу - о том пою". Журналисты пытаются подглядеть, сфотографировать, это тяжело назвать журналистикой. Журналисты даже не пытаются взять комментарии у тех, за кем подглядывают, что происходит. Вот против этого мы и выступаем", - заявил нардеп.

Он заявил, что данная переписка является сфабрикованной. "Мы (нардепы - Ред.) следим за тем, что происходит в верху зала, и понимаем, что это будет продолжаться. Мои коллеги, конечно, предупреждали меня этого не делать, но я решил таким способом выразить свой протест. Это не журналистика, а издевательство над информационными потоками и людьми. Не нужно говорить о том, чего нет. Данная переписка является сфабрикованной, и на эту переписку никто с другого конца не отвечал. Этим я хотел показать, что так делать нельзя, и те, кто называют себя журналистами такими действиями злоупотребляют. Результат, – это то, что мы показали, что это идиотизм, фотографировать и не брать комментарии в тех, кого снимают", - сказал нардеп.

На уточняющий вопрос, была ли реакция жены, Яременко ответил, что жена не всегда поддерживает его юмор. "Об этой переписке знали некоторые коллеги, но это не имеет значения - кто именно", - заявил он. Яременко также добавил, что "когда журналисты публикуют вот такие желтые новости, они отвлекают внимание от реальных серьезных вещей, и таким образом нельзя вести репортажи".

Он считает, что этой провокацией он смог привлечь внимание к тому, что "в ВР помимо нормальной журналистики СМИ часто создают информацию о вещах, которые не имею ничего общего с политикой и являются непроверенными".

На вопрос готов ли он пройти детектор лжи Яременко сказал, что нет, это не имеет смысла и он не понимает, зачем это делать.

Напомним, что сегодня стало известно, что Яременко во время голосования в Раде снимал проститутку.

После этого появилось видео, как с утра в Раде нардеп выбирал девушек в Tinder.