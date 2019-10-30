В Службе безопасности Украины (СБУ) расследуют дело экс-главы одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко по статьям "убийство" и "нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести".

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Украинских новостей.

В частности, расследование проводится по части 1 статьи 122 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Уголовного кодекса Украины. Оно находится в производстве СБУ с октября.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", СБУ расследует нападения на активистов в Одессе, поэтому дело радикала Сергея Стерненко, который убил человека, с точки зрения генпрокурора, логично передать для расследования органами СБУ.

Напомним, что по словам нардепа Ильи Кивы, высшее руководство ГПУ пытается положить под сукно резонансные дела.

Олеся Медведева в Ясно.Понятно рассказала о в том, почему Руслан Рябошапка передал дело Стерненко в СБУ:

Видео: youtube.com/Страна.ua