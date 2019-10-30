В Украине необходимо ввести ограничения на владение гражданами России украинскими средствами массовой информации и на участие в них российского капитала. Такое заявление сделал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, выступая на Форуме единства в Мариуполе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ", - сказал Бородянский.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения средствами массовой информации.

Также мы сообщали, что Бородянский раскритиковал идею создания русскоязычного телеканала для "борьбы за умы".

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